Пожарный погиб при тушении "Невской мануфактуры"

Площадь пожара увеличилась до 4 тысяч квадратных метров
В Санкт-Петербурге тушат крупный пожар на "Невской мануфактуре". Огнём охвачены четыре из шести этажей исторического здания. Обрушилась кровля.
По последним данным, в ходе тушения возгорания погиб один пожарный. Об этом сообщает "РИА Новости". По другим сведениям, он числится пропавшим.
Для тушения пожара МЧС планирует применить вертолет Ка-32. Площадь возгорания увеличилась до 4 тысяч квадратных метров.
На месте происшествия сейчас работает наш собственный корреспондент в регионе Анна Морозова (см. видео).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram