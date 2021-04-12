Пожарный погиб при тушении "Невской мануфактуры"

Площадь пожара увеличилась до 4 тысяч квадратных метров

В Санкт-Петербурге тушат крупный пожар на "Невской мануфактуре". Огнём охвачены четыре из шести этажей исторического здания. Обрушилась кровля.

По последним данным, в ходе тушения возгорания погиб один пожарный. Об этом сообщает "РИА Новости". По другим сведениям, он числится пропавшим.

Для тушения пожара МЧС планирует применить вертолет Ка-32. Площадь возгорания увеличилась до 4 тысяч квадратных метров.

На месте происшествия сейчас работает наш собственный корреспондент в регионе Анна Морозова (см. видео).

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