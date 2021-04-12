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Пожарный погиб при тушении "Невской мануфактуры"

14:41
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Площадь пожара увеличилась до 4 тысяч квадратных метров

В Санкт-Петербурге тушат крупный пожар на "Невской мануфактуре". Огнём охвачены четыре из шести этажей исторического здания. Обрушилась кровля.

По последним данным, в ходе тушения возгорания погиб один пожарный. Об этом сообщает "РИА Новости". По другим сведениям, он числится пропавшим.

Для тушения пожара МЧС планирует применить вертолет Ка-32. Площадь возгорания увеличилась до 4 тысяч квадратных метров.

На месте происшествия сейчас работает наш собственный корреспондент в регионе Анна Морозова (см. видео).

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Пожар на фабрике "Невская мануфактура"
Пожар на фабрике "Невская мануфактура"
Пожар на фабрике "Невская мануфактура"
Пожар на фабрике "Невская мануфактура"
Пожар на фабрике "Невская мануфактура"
Пожар на фабрике "Невская мануфактура"
Пожар на фабрике "Невская мануфактура"
Пожар на фабрике "Невская мануфактура"
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