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Сергей Собянин и Елена Гагарина открыли выставку "Первый" в Музее космонавтики

15:15
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Весь мир отмечает 60-летие первого полета Юрия Гагарина в космос

Сегодня исполняется ровно 60 лет с момента первого полёта человека в космос. Тогда началась новая эра, а Юрий Гагарин первым из людей смог увидеть нашу планету с огромной высоты. С тех пор орбитальные экспедиции стали привычным делом, без спутниковых технологий жизнь уже невозможно представить, а 12 апреля - праздник всех, кто конструирует и запускает в небо ракеты и отправляется на них к звёздам. Но сегодня в честь юбилея - особенные торжества.

С порога здесь поздравляют с праздником. В московском Музее космонавтики - те, кому, пожалуй, завидуют все мечтающие увидеть Землю из иллюминатора - герои России, космонавты.  Каждый из них не раз был на орбите, выходил в открытый космос и проводил научные исследования в невесомости. Теперь все вместе они на выставке, посвященной их коллеге, кумиру и первопроходцу Юрию Гагарину. С 60-летием космического полёта Юрия Гагарина москвичей поздравил мэр столицы и космонавты.

"Для Москвы этот полёт имеет огромное значение, потому что называли Москву центром космонавтики. Десятки тысяч людей работают на космос. Это ракетно-космическая отрасль. И сегодня имеет огромное значение космонавтика в промышленности Москвы. Сегодня с Роскосмосом работаем над созданием нового национального космического центра. Работа кипит", - сказал Собянин.

Борис Волынов - единственный здравствующий космонавт из первого отряда, из той первой двадцатки. С Юрием Гагариным не только вместе работал, квартиры были по соседству. Одной командой были во всем, даже в спорте.

Юрий Гагарин - душа компании, он не умел сидеть без дела. Спорт любил во всех ипостасях. Его поразительная работоспособность, природная любознательность безграничны. И, несмотря на любовь к своему делу, первый космонавт мира дома был просто папой.

"Он вообще никогда не рассказывал о том, что происходило. О работе он дома не говорил. Да и мы были слишком малы. Мы с самого раннего детства знали и понимали, что Гагарин - это Герой Советского Союза. Его все знают и любят. Он занимается очень важной работой", - говорит старшая дочь Юрия Гагарина Елена Гагарина.

К этой выставке готовились 2 года. Ради нее третий раз за свою историю стены РКК "Энергия"  покинул подлинный спускаемый аппарат космического корабля "Восток".

"Этот "шарик" может спускаться только баллистически из космоса, у них нет крыла. А баллистический спуск обозначает 10-кратную перегрузку. Он просто входил в атмосферу и летел. Тут и площадь теплозащитного экрана - вот такой вот слой, так называемого,  бакелитового лака, который предохранял корпус от воздействия жёстких температур. А они при спуске могут достигать 5 тысяч градусов по Цельсию", - рассказывает методист Музея космонавтики Павел Гайдук.

Здесь все дышит космосом.  Герой для миллионов такой земной и знакомый. Юбилейная выставка "Первый" в Музее космонавтики продлится до 12 сентября 2021 года.

Анастасия Мартынова, Егор Миронов, Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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Сергей Собянин в Музее космонавтики
Выставка "Первый" в Музее космонавтики
Выставка "Первый" в Музее космонавтики
Юрий Гагарин
Юрий Гагарин
Музей космонавтики
Музей космонавтики
Выставка "Первый" в Музее космонавтики
Выставка "Первый" в Музее космонавтики
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