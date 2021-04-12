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Мемориальную доску космонавту Алексею Леонову открыли в Москве

15:20
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Во всем мире сегодня отмечают День космонавтики

В центре Москвы сегодня открыли мемориальную доску дважды Герою Советского Союза, космонавту, который первым в мире вышел в открытый космос, Алексею Леонову. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На открытии собрались близкие лётчика, его друзья, коллеги, ученики. Вся композиция строится вокруг легендарного выхода Алексея Леонова в открытый космос в 65-м году, на корабле "Восход-2". Можно увидеть шлюзовую камеру, а также люк, который космонавту предстояло закрыть, чтобы вернуться на корабль.

Десять лет спустя Леонов снова оказался первым, произведя стыковку космических аппаратов разных стран.

"Когда мы работали под его началом, мы становись людьми, профессионалами,  с его руки, с его подачи, с его слов, он воспитывал не только нас, но и зарубежных космонавтов. Он их ставил на место ни каким-то штурмовым словом, а с юмором, с каким-то сарказмом, где-то с иронией, но люди навсегда это запоминали", - вспоминает герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Титов.

 

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