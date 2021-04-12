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Поверившая в проклятие москвичка отдала мошенникам 300 тысяч

15:31
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Пенсионерке внушили, что ее дочь скоро погибнет

В Новой Москве пенсионерке сняли порчу за 300 тысяч рублей. Возле дома пожилую женщину остановили две незнакомки и убедили, что на её семье якобы лежит страшное проклятье. Справиться с ним можно с помощью специального магического обряда.

"Сказала, что дочка ваша помрет через три дня. Я как в тумане сделалась, и мне она сказала: идите, значит, и принесите. Со  мной она послала эту женщину, которая с ней пришла, Ирину, и мы с ней пошли", - говорит пострадавшая.

Оказалось, что для успешного очищения необходимо собрать дома все деньги и драгоценности в один пакет и вынести на улицу. Потерпевшая выполнила указания, вот только не заметила, как сумку с имуществом подменили. По горячим следам полицейские задержали аферисток, вместе с двумя подельниками.

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