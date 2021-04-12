Движение трамваем от "Щукинской" до "Сокола" открыли после ремонта

Участок открыли раньше срока

Сегодня после ремонта открылся участок трамвайных путей от метро "Щукинская" до "Сокола". Маршруты номер 15 и 28 снова работают в привычном режиме. На них выпустили модернизированные трамваи "Витязь-М". Низкопольные, просторные, плавные… они спроектированы так, чтобы поездка стала ещё удобнее.

Жители двух районов опять слышат звон трамваев. Для столичных пассажиров открыли новые старые маршруты: после ремонта заработал отрезок путей от "Сокола" до "Щукинской". Их начали менять в октябре 2020 года. Еще в январе этого года в Мосгортрансе заявляли, что из-за коронавируса закончить работы смогут только в июле. Однако сдали участок раньше срока.

По новым тихим путям теперь ходит и новый транспорт. Последнюю модель "Витязя" сделали специально для Москвы. Улучшенные системы кондиционирования и пожарной безопасности. Трамваи скоростные и одновременно более удобные для водителей.

"Кабина водителя стала очень удобной. Все необходимое управление находится у меня под рукой, т.е. я быстро могу принимать решение в дорожной обстановке", - говорит водитель трамвая Дмитрий Королев.

А то, что фраза "Осторожно: двери закрываются!" скоро будет не нужна, сотрудник завода-производителя трамваев смело показывает на себе.

"Если пассажир в последний момент забегает, и водитель не успевает отреагировать, фотодатчик срабатывает на наличие пассажира в двери. Соответственно, его не зажмет", - показывает коммерческий директор компании-производителя трамваев Андрей Юхненко.

Зарядки для телефонов, wi-fi – искушенного столичного пассажира сложно удивить комфортом транспорта. Но получилось. Низкопольные вагоны – удобны родителям с колясками и маломобильным пассажирам. Для них предусмотрели две зоны. При этом и число сидячих мест увеличилось. Для велосипедистов – специальные крепления.

Не позже 10 мая в столице заработают все маршруты, которые закрывали на ремонт. Но главное, в Мосгортрансе больше не намерены останавливать трамваи на время замены полотна. Работы будут вести по ночам, а движение станет бесперебойным.

Иван Колесников, Валерия Дзгоева, Андрей Корнилов, Денис Руднев. "ТВ Центр".

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