С начала года в Москве выявили 200 самостроев

После сноса территория преображается

Более 200 объектов самовольного строительства выявлено в Москве с начала года. В основном, это складские помещения, торговые объекты и точки общепита.

Но прежде, чем начинается снос, столичные власти в суде доказывают, что объект является самостроем. Только после вынесенного решения к работе приступают экскаваторы. Уже есть много примеров, как после сноса преображается территория. Так, в районе Щукино на месте незаконной автомойки появилась детская площадка, кроме того, там проведено благоустройство, сообщает "ТВ Центр".

"Сложнее выявить объект самовольного строительства, чем его демонтировать. И наша главная задача - как раз качественно подойти к инвентаризации территории, выявить все те объекты, которые действительно приносят угрозу жизни и здоровью граждан", - отметил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Владислав Овчинский.

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