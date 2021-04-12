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Усадьба Крекшино оказалась под угрозой исчезновения

16:00
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Памятник культуры еще можно спасти

Мосгорнаследие подало в суд на арендатора усадьбы Крёкшино в новой Москве. Нынешний владелец по договору найма "рубль за один квадратный метр" должен был восстановить этот памятник культуры. Работы начались, но быстро остановились. Сейчас особняк 19 века, выполненный в английском стиле, продолжает разрушаться. Есть ли возможность его спасти и чем знаменита усадьба?
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Даже сейчас, в руинах, видны благородные очертания главного дома усадьбы Крекшино. Выразительные трубы - свидетельство многочисленных каминов.

"Архитектуру второй половины 19 века у нас традиционно недооценивали, да и сейчас не очень оценивают. Дом - это такой ремейк английского коттеджа. Построен во второй половине 19 века", - рассказал "ТВ Центру" историк Михаил Коробко.

Кто был архитектором этого дома в елизаветинском стиле, никто сказать не может. Историки называют его "картиной неизвестного художника". По меркам того времени, дом оборудован по последнему слову техники. Здесь был водопровод, канализация, полы с подогревом. А местные жители, которые застали здание в советское время, до сих пор им восхищаются.

От белокаменной лестницы остались только фрагменты. Местами сохранилась и знаменитая метлахская плитка. Она очень прочная и даже под снегом и дождем до сих пор выглядит как новая.

На первом этаже была комната, в которой останавливался Лев Толстой. В этом доме он трижды гостил у своего близкого друга и издателя Владимира Черткова. После визитов писателя в Крекшино осталось много фотографий.

После революции дом был и общежитием, потом столовой. Во время войны здесь размещался госпиталь, родильный дом и радиоузел. Благодаря Толстому с 77-го года прошлого века этот дом был под охраной государства как памятник истории местного значения. Здесь хотели организовать музей писателя. В начале 90-х усадьбой пользовался гандбольный клуб "Кунцево", а в 96-м пожар практически уничтожил здание.

С 2003-го усадьба получила статус выявленного объекта культурного наследия. Была надежда на арендатора, который получил усадьбу по программе "Усадьбы Подмосковья" - один рубль за квадратный метр. Но компания со своими обязательствами не справляется.

"На настоящий момент суд уже принял решение о штрафе в 100 тысяч рублей. Надо сказать, что это только начало. И если бездействия будут продолжаться, департамент будет повторно привлекать к административной ответственности арендатора и рассматривать вопрос о расторжении договора аренды с указанным правообладателем", - сообщил начальник Инспекции по надзору в области государственной охраны объектов культурного наследия Департамента культурного наследия города Москвы Сергей Добрянин.

Арендатора обязали провести противоаварийные работы - укрепить стены и сделать временную кровлю до 1 июня. К этому же сроку от компании ждут на согласование проект реставрации.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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Усадьба Крекшино
Усадьба Крекшино
Усадьба Крекшино
Усадьба Крекшино
Усадьба Крекшино
Усадьба Крекшино
Усадьба Крекшино
Усадьба Крекшино
Усадьба Крекшино
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