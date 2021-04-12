ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Санкт-Петербурге горит фабрика "Невская мануфактура"

14:14
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Сообщается о двух пострадавших

В Санкт-Петербурге загорелись фабрика "Невская Мануфактура", расположенная на Октябрьской набережной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС по городу.

"В 12.35 поступило сообщение о пожаре по адресу: Октябрьская набережная, 50. По предварительной информации, в производственном здании размерами 35 на 50 метров происходит горение на 4-5 этажах", - сказано в сообщении.

Уже к 13:13 по московскому времени пожару присвоили ранг 5 из-за большой площади распространения огня. В МЧС подчеркнули, что горит два этажа, но угрозы перехода на соседние здания нет, передает "Фонтанка".

Фабрика была основана английским купцом Джеймсом Торнтоном в 1841 году, а в 1918 году национализирована и законсервирована. В 1921 году фабрику переименовали и снова открыли как государственную фабрику шерстяных изделий "Красный ткач" треста "Петротекстиль". В 1992 году она приобрела нынешнее название – "Невская Мануфактура". На сегодняшний день фабрика функционирует частично, часть зданий сдаются в аренду.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Пожар на фабрике "Невская мануфактура"
Пожар на фабрике "Невская мануфактура"
Пожар на фабрике "Невская мануфактура"
Пожар на фабрике "Невская мануфактура"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.