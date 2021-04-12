В Санкт-Петербурге горит фабрика "Невская мануфактура"

Сообщается о двух пострадавших

В Санкт-Петербурге загорелись фабрика "Невская Мануфактура", расположенная на Октябрьской набережной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС по городу.

"В 12.35 поступило сообщение о пожаре по адресу: Октябрьская набережная, 50. По предварительной информации, в производственном здании размерами 35 на 50 метров происходит горение на 4-5 этажах", - сказано в сообщении.

Уже к 13:13 по московскому времени пожару присвоили ранг 5 из-за большой площади распространения огня. В МЧС подчеркнули, что горит два этажа, но угрозы перехода на соседние здания нет, передает "Фонтанка".

Фабрика была основана английским купцом Джеймсом Торнтоном в 1841 году, а в 1918 году национализирована и законсервирована. В 1921 году фабрику переименовали и снова открыли как государственную фабрику шерстяных изделий "Красный ткач" треста "Петротекстиль". В 1992 году она приобрела нынешнее название – "Невская Мануфактура". На сегодняшний день фабрика функционирует частично, часть зданий сдаются в аренду.

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