ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На севере Москвы продолжаются работы на месте провала грунта

15:44
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Место ЧП огорожено

На Сельскохозяйственной улице продолжаются аварийные работы у дома, где накануне произошел провал грунта. Эти кадры сняли очевидцы сразу после происшествия. Плита лестницы у одного из подъездов просела и образовалась огромная яма глубиной в человеческий рост.
В одном из дворов в центре Москвы обвалился грунт

На место сразу прибыли коммунальщики. Рабочие огородили опасный участок. Они засыпали провал песком и щебнем, в ближайшее время здесь уложат новый асфальт, передает "ТВ Центр".

"Дом 66 года постройки. Мы проводим поддерживающий текущий ремонт на данном адресе, но из положительных вещей могу отметить, что данный дом попал в программу реновации", - рассказал первый заместитель главы управы района Ростокино по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Эдуард Горбанев.  

В середине марта похожая история произошла в одном из дворов на Садовой-Черногрязской улице. Там у подъезда грунт просел в подвал дома. Спустя месяц яма так и не заделана. Сейчас она огорожена и закрыта железными листами. Как сообщили в префектуре, завершаются исследования грунта и несущих конструкций, после чего будет принято решение о дальнейших работах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Провал грунта
Провал грунта
Провал грунта
Провал грунта
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.