На севере Москвы продолжаются работы на месте провала грунта

Место ЧП огорожено

На Сельскохозяйственной улице продолжаются аварийные работы у дома, где накануне произошел провал грунта. Эти кадры сняли очевидцы сразу после происшествия. Плита лестницы у одного из подъездов просела и образовалась огромная яма глубиной в человеческий рост.

На место сразу прибыли коммунальщики. Рабочие огородили опасный участок. Они засыпали провал песком и щебнем, в ближайшее время здесь уложат новый асфальт, передает "ТВ Центр".

"Дом 66 года постройки. Мы проводим поддерживающий текущий ремонт на данном адресе, но из положительных вещей могу отметить, что данный дом попал в программу реновации", - рассказал первый заместитель главы управы района Ростокино по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Эдуард Горбанев.

В середине марта похожая история произошла в одном из дворов на Садовой-Черногрязской улице. Там у подъезда грунт просел в подвал дома. Спустя месяц яма так и не заделана. Сейчас она огорожена и закрыта железными листами. Как сообщили в префектуре, завершаются исследования грунта и несущих конструкций, после чего будет принято решение о дальнейших работах.

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