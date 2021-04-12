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Собянин поздравил москвичей с Днём космонавтики

14:35
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

В Музее космонавтики открылась выставка "Первый"

Мэр Москвы Сергей Собянин в честь Дня космонавтики открыл в Музее космонавтики выставку "Первый", приуроченную к 60-летнему юбилею первого полета человека в космос.

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Вместе с мэром столицы в торжественной церемонии приняли участие старшая дочь первого космонавта Юрия Гагарина Елена, генеральный директор музея-заповедника "Московский Кремль", а также ветераны отряда космонавтов.

"Провели большую работу и организовали выставку "Первый", посвященную 60-летию первого полета человека в космос - полету Гагарина. Огромное спасибо десяткам наших музеев по всей стране, предприятиям ракетно-космической отрасли, семье Гагарина, что позволили создать эту уникальную выставку, посвященную первому полету человека в космос. Это событие, которое всегда останется с нами, всегда будет являться такой серьезной вехой в развитии цивилизации", - заявил Собянин.

Он отметил, что сейчас в Москве десятки тысяч людей трудятся в ракетно-космической отрасли, а космонавтика имеет огромное значение в промышленности, экономике и науке столицы.

"Здесь, на ВДНХ, мы создали огромный павильон, посвященный космонавтике, современный, новый, и с огромным количеством экспонатов, которые мы собрали по всей стране. И сегодня с "Роскосмосом" работаем над созданием нового Национального космического центра. Он находится в стройке. Работа кипит. Так что нет никаких сомнений, что страна получит новый космический центр, современный, с передовыми технологиями. Поздравляю всех с праздником", - сказал мэр.

Выставка "Первый" продлится до 12 сентября 2021 года, посетители смогут ознакомиться более чем с сотней уникальных экспонатов. На подготовку проекта было потрачено более двух лет, в нем приняли участие около 30 партнеров со всей страны, среди которых музеи, архивы и предприятия ракетно-космической отрасли. Одним из центральных экспонатов выставки является подлинный спускаемый аппарат космического корабля "Восток", на котором 12 апреля 1961 года был совершен первый полет в космос. Кроме того, здесь представлены катапультируемое кресло, документы Гагарина, его личные вещи, артефакты, посвященные подготовке к первому полету в космос.

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