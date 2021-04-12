ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Порошенко раскрыл планы по отправке в Донбасс дронов и ракетных комплексов

14:43
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Экс-президент Украины призвал "остановить Путина"

Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил об "абсолютно четких планах" отправки в Донбасс турецких беспилотников и американских противотанковых ракетных комплексов. Лидер партии "Европейская солидарность" призвал срочно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны для обсуждения вопроса эскалации на юго-востоке страны.
Порошенко пришел в восторг от высказываний Байдена в адрес Путина

"Второй вопрос - это эскалация угрозы. Я подчеркиваю, что мы имеем абсолютно четкие планы по этому поводу. Надо проводить заседание СНБО и остановить Путина", - заявил Порошенко на заседании согласительного совета лидеров парламентских фракций.

По словам экс-президента, необходимо немедленно отправить в зону операции объединенных сил закупленные еще во времена его правления турецкие ударные беспилотники Bayraktar – "чтобы у агрессора не осталось сомнений, что в случае перехода к наступлению ответ будет очень решительным". Кроме того, следует оснастить противотанковые подразделения украинской армии поставленными США комплексами Javelin.

Ситуация в Донбассе обострилась в конце марта. Стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия, в непризнанных республиках погибли мирные жители. В Кремле отметили, что Украина превращается в потенциально нестабильный и взрывоопасный регион, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Пётр Порошенко в Донбассе
Пётр Порошенко в Донбассе
Украинские военные
Украинские военные
Украинские военные во время учений
Украинские военные во время учений
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.