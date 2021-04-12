Порошенко раскрыл планы по отправке в Донбасс дронов и ракетных комплексов

Экс-президент Украины призвал "остановить Путина"

Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил об "абсолютно четких планах" отправки в Донбасс турецких беспилотников и американских противотанковых ракетных комплексов. Лидер партии "Европейская солидарность" призвал срочно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны для обсуждения вопроса эскалации на юго-востоке страны.

"Второй вопрос - это эскалация угрозы. Я подчеркиваю, что мы имеем абсолютно четкие планы по этому поводу. Надо проводить заседание СНБО и остановить Путина", - заявил Порошенко на заседании согласительного совета лидеров парламентских фракций.

По словам экс-президента, необходимо немедленно отправить в зону операции объединенных сил закупленные еще во времена его правления турецкие ударные беспилотники Bayraktar – "чтобы у агрессора не осталось сомнений, что в случае перехода к наступлению ответ будет очень решительным". Кроме того, следует оснастить противотанковые подразделения украинской армии поставленными США комплексами Javelin.

Ситуация в Донбассе обострилась в конце марта. Стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия, в непризнанных республиках погибли мирные жители. В Кремле отметили, что Украина превращается в потенциально нестабильный и взрывоопасный регион, передает РИА Новости.

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