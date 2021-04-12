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В ДНР заявили об обстрелах ВСУ окраин Донецка

14:49
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Данных о пострадавших нет

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил у себя в Telegram, что украинские силовики обстреляли поселок Александровка на западной окраине города.

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"В 12:05 со стороны ВСУ начался обстрел поселка Александровка из БМП-2, СПГ-9. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Военная операция Украины против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик началась в апреле 2014 года. Согласно данным Организации Объединенных Наций, жертвами конфликта стали уже около 13 тысяч человек.

В феврале 2021-го ситуация обострилась. В ДНР и ЛНР считают, что Киев готовит масштабное наступление, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.

В Кремле не раз подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта и не приемлет возможность войны на этом фоне. В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что забота о русскоговорящих жителях Донбасса со стороны Москвы особенно важна, ведь они были отвергнуты собственным государством.

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