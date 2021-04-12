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Члены КПРФ возложили цветы к могиле Гагарина

15:11
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Зюганов отметил рекордные сроки создания в СССР космической отрасли

Цветы к захоронениям Юрия Гагарина и Сергея Королёва у кремлёвской стены возложили сегодня члены КПРФ и общественных организаций.

В разговоре с журналистами лидер Коммунистической партии Геннадий Зюганов особо отметил рекордные сроки создания в СССР космической отрасли. Первое решение о развитии ракетной программы было принято всего через год после окончания Великой Отечественной войны. И гордо нести знамя советской космонавтики могли только прирождённые лидеры.

"Это был гениальный план создания новой отрасли, когда красные директора и министры, рабочие коллективы, классные учёные-инженеры создавали с нуля многие производства. Гагарин это чувствовал всегда. Человек, которому предстояло открыть космос, отличался редким трудолюбием, большой инициативностью, чувством товарищества. Даже в волейболе, не имея большого роста, он был капитаном команды и душой её", - рассказал Зюганов.
 

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Члены КПРФ возложили цветы к могиле Гагарина
Члены КПРФ возложили цветы к могиле Гагарина
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