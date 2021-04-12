Космонавт Романенко поставил точку в споре о высадке американцев на Луну и объяснил, зачем России нужна лунная база

Лунный гелий-3 намного эффективнее нефти

России необходима лунная программа, убежден Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко. Он пояснил, что колонизация Луны приведет к прорыву в энергетике. В лунном грунте есть гелий-3. Он есть и на Земле – но его запасы оцениваются не более чем в 35 тысяч тонн, тогда как на Луне, по предварительным данным, от 500 тысяч до 2,5 миллиона тонн.

"Ученые посчитали, что 1 тонна гелия-3 в термоядерном реакторе даст столько энергии, сколько сжигание 15 миллионов тонн нефти. За весь в 2019 год Россия добыла 560 миллионов тонн нефти, а гелия-3 понадобилось бы всего 37 тонн. Это всего один автомобильный контейнер! Вот почему России так важно быть первой в новой космической гонке", — заявил Романенко во время стрима в Instagram, посвященного 60-летию полета человека в космос.

Романенко также признался: у него нет сомнений в том, что американский экипаж "Аполлона-11" побывал на естественном спутнике Земли. Летчик-космонавт рассказал, как на протяжении 10 лет ездил в США, готовился там к полетам и изучал американский сегмент МКС. По словам Романенко, он тесно общался с членами экипажа той экспедиции, и они ему рассказали в подробностях о высадке. Космонавт убежден, что лунная программа для России важна – надо создать на Луне базу по добыче редких полезных ископаемых.

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