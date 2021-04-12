ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Космонавт Романенко поставил точку в споре о высадке американцев на Луну и объяснил, зачем России нужна лунная база

15:00
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Лунный гелий-3 намного эффективнее нефти

России необходима лунная программа, убежден Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко. Он пояснил, что колонизация Луны приведет к прорыву в энергетике. В лунном грунте есть гелий-3. Он есть и на Земле – но его запасы оцениваются не более чем в 35 тысяч тонн, тогда как на Луне, по предварительным данным, от 500 тысяч до 2,5 миллиона тонн.
Собянин поздравил москвичей с Днём космонавтики

"Ученые посчитали, что 1 тонна гелия-3 в термоядерном реакторе даст столько энергии, сколько сжигание 15 миллионов тонн нефти. За весь в 2019 год Россия добыла 560 миллионов тонн нефти, а гелия-3 понадобилось бы всего 37 тонн. Это всего один автомобильный контейнер! Вот почему России так важно быть первой в новой космической гонке", — заявил Романенко во время стрима в Instagram, посвященного 60-летию полета человека в космос.

Романенко также признался: у него нет сомнений в том, что американский экипаж "Аполлона-11" побывал на естественном спутнике Земли. Летчик-космонавт рассказал, как на протяжении 10 лет ездил в США, готовился там к полетам и изучал американский сегмент МКС. По словам Романенко, он тесно общался с членами экипажа той экспедиции, и они ему рассказали в подробностях о высадке. Космонавт убежден, что лунная программа для России важна – надо создать на Луне базу по добыче редких полезных ископаемых.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Луна
Луна
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.