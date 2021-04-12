Раскрыт секрет знаменитой улыбки Гагарина

Первого космонавта специально учили улыбаться

Знаменитая улыбка первого космонавта Юрия Гагарина, которую узнают и любят по всему миру, не его врожденная особенность, а результат занятий и упорных тренировок, рассказал психолог, физиолог, разработчик программы подготовки первого отряда космонавтов СССР Леонид Китаев-Смык.

Врач подчеркнул, что в первый отряд космонавтов было принято набирать именно летчиков, поскольку тренировать будущих покорителей космоса планировали с использованием приемов авиационной подготовки. Однако на деле методику тренировок пришлось разрабатывать во время самих тренировок. В ходе подготовки будущий космонавт помещался в кабину тренажера в скафандре, а затем начиналась имитация различных штатных и нештатных ситуаций в полете. Пока один космонавт тренировался, остальные наблюдали за его действиями

"Мы наблюдали за тренировками, расспрашивали будущих космонавтов, чтобы определить, не очень ли они возбуждены или утомлены, считали частоту пульса", - вспоминает Китаев-Смык.

Он подчеркнул, что будущих космонавтов готовили по нескольким направлениям сразу. Чтобы они смогли исполнять представительские функции, им преподавали риторику и актерское мастерство. Знаменитая улыбка Гагарина появилась именно в результате этих тренировок, передает "Ридус".

"До зачисления в отряд космонавтов Юрий Гагарин улыбался, не размыкая губ или закусывая нижнюю губу. Горбов тренировал Гагарина: "Улыбаться, не жалея нижней губы, слегка оттягивая ее вниз", - добавил физиолог.

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