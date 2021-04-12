ОЗХО заявила о применении бомбы с хлором в Сирии три года назад

Погибших в результате атаки не было, уточняют в организации
Организация по запрещению химического оружия подготовила доклад об инциденте в Сирии в 2018 году, передает в понедельник информационное агентство Reuters.
В документе сказано, что ВВС Сирии сбросили на удерживаемый боевиками город Серакиб бомбу с хлором. Вместе с тем в материале уточняется, что погибших в результате атаки не было, но у десяти человек наблюдались симптомы отравления химическим веществом.
Атака по Серакибу произошла 4 февраля 2018 года. Специалисты ОЗХО практически сразу после инцидента заявили, что был использован хлор, который распылили из баллонов.
Государственный департамент Соединенных Штатов обвинил Россию в том, что та прикрывает сирийские власти, ответственные за химатаки. В Москве эти обвинения назвали информационным вбросом.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram