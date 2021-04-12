В Миннеаполис после гибели темнокожего при задержании ввели нацгвардию

20-летний мужчина сопротивлялся аресту

В пригороде американского Миннеаполиса Бруклин-Центре произошли столкновения между полицией и протестующими - днем в воскресенье при задержании погиб 20-летний темнокожий мужчин Даунт Райт. Об этом сообщает телеканал CNN.

Уточняется, что автомобиль Райта остановили за нарушение правил дорожного движения. В ходе проверки выяснилось, что ранее был выдан ордер на арест мужчины, его решили задержать.

Райт попытался скрыться на машине, сотрудники правоохранительных органов открыли огонь. В результате автомобиль Райта попал в ДТП, мужчина скончался, несмотря на то, что полицейские пытались оказать ему медицинскую помощь.

У места происшествия собрались сотни человек, недовольных действиями полиции. Начались столкновения. Затем протестующие стали бросать камни в здание полицейского управления, СМИ писали о выстрелах.

В итоге местные власти приняли решение ввести в район национальную гвардию. Сейчас ситуация постепенно стабилизируется.

Прежде в Соединенных Штатах прошла волна протестов и погромов после гибели в Миннеаполисе от действий полицейских 46-летнего темнокожего Джорджа Флойда. В ряде городов произошли беспорядки, поджоги и разграбления магазинов.

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