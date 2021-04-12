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Лавров: Киев может сорваться на безрассудные действия

15:21
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Украина не извлекла никаких уроков в 2014 году

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал пресс-конференцию по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри, в ходе которой прокомментировал обострение ситуации в Донбассе.
Лавров: Россию тревожат заявления Киева по Донбассу

"В погоне за восстановлением своего рейтинга нынешний киевский режим вполне может сорваться на безрассудные действия", - цитирует главу внешнеполитического ведомства РИА "Новости".

Лавров добавил, что Украина не извлекла уроков в 2014 году и, формально одобрив Минские соглашения, все еще отказывается выполнять международно-правовые договоренности.

Также глава МИД подчеркнул, что Киев ведет войну против собственного народа, Москва же в свою очередь предостерегает иностранные государства от "подпитки милитаристских настроений Украины".

Что касается прохода кораблей Соединенных Штатов в Черное море, Лавров заметил следующее: Москва не понимает, какие именно цели преследует Вашингтон.

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