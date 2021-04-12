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Меркель назвала третью волну пандемии в Германии "самой жесткой"

15:43
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

В стране заболели уже более трех миллионов человек

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления на открытии международной промышленной выставки в Ганновере констатировала, что число больных коронавирусной инфекцией в стране продолжает расти.
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"Растет количество занятых мест в палатах интенсивной терапии в больницах, и мы должны сказать, что эта третья волна для нас стала наиболее жесткой", - приводит слова немецкого канцлера РИА "Новости".

При этом Меркель отметила, что в условиях кризиса промышленность ФРГ чувствует себя очень уверенно, но вот сектор услуг сильно страдает из-за ограничений. Главным оружием в войне с пандемией Меркель назвала вакцинацию.

За сутки число новых случаев COVID-19 в Германии составило 13245, всего в стране заболели более трех миллионов человек.

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