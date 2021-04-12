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"Невскую мануфактуру" тушат с вертолета

15:48
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Горят несколько этажей

В Санкт-Петербурге продолжают тушить крупный пожар на Октябрьской набережной, где загорелось здание "Невской мануфактуры".

Помощь в ликвидации возгорания оказывает и авиация. К месту ЧП подлетел вертолет с водосливным устройством. Видео публикует телеграм-канал TVC.

Огнем охвачены несколько этажей исторического здания. В нем обрушились перекрытия и кровля. По предварительным данным, во время тушения погиб пожарный.

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