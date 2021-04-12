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Профсоюзы оценили идею о продлении майских праздников

16:03
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

В этом году праздничные дни остаются без изменений

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков объяснил, почему в этом году длительность майских праздников не увеличат.
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Шершуков отметил, что для продления праздничных дней необходимо выносить вопрос на обсуждение в Российскую трехстороннюю комиссию, но в текущем году это сделано не было.

"В чем смысл сокращения новогодних праздников совершенно не ясно, потому что, в принципе, здесь уже как-то стандартизировалась их продолжительность, люди вроде бы привыкли к этой длительности", считает Шершуков.

Он подчеркнул, что если и менять что-то в праздничных днях, то нужно обратить внимание на рабочие будни между Первомаем и Днем Победы, передает РИА Новости.

"Но это опять-таки все предложения, которые имеет смысл обсуждать на площадке Российской трехсторонней комиссии... Но на РТК это ничего не выносилось, и, более того, в этом году подобные изменения уже фактически невозможны, уже все утверждено", - резюмировал Шершуков.

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