Пожарных эвакуировали из горящего здания "Невской мануфактуры"

Устанавливается оборудование для забора воды из Невы

Пожарные выведены из горящего здания фабрики "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге. По данным экстренных служб, существует угроза обрушения.

"Весь личный состав выведен из здания", - приводит слова представителя экстренных служб агентство РИА Новости.

По данным МЧС, горят четыре этажа фабрики. Часть межкомнатных перекрытий и кровли уже обрушилась. Огонь охватил площадь в 4 тысячи квадратных метров. Во время тушения возгорания пострадали двое пожарных, еще один погиб. Сейчас на расстоянии 150-200 метров устанавливается специальное оборудование для забора воды из Невы. Сейчас пожар тушат с вертолета.

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