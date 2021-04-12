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МИД прокомментировал инцидент на ядерном объекте в Иране

16:02
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Авария произошла в распределительной электросети

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следит за ситуацией на заводе по обогащению урана в Натанзе и надеется на тщательное расследование инцидента иранской стороной. Об этом пишет РИА "Новости".
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Захарова также отметила, что Москву тревожит, как эта ситуация может отразиться на многосторонних усилиях по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы.

Об аварии в распределительной электросети на объекте в Натанзе стало известно 11 апреля. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Пострадавших и загрязнения окружающей среды нет, уточнили власти.

Позже в министерстве иностранных дел Ирана заявили о причастности к произошедшему Израиля. В понедельник ОАЭИ подтвердила, что на объекте в Натанзе был взрыв, а также обрушение потолка в одном из помещений.

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