МИД прокомментировал инцидент на ядерном объекте в Иране

Авария произошла в распределительной электросети

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следит за ситуацией на заводе по обогащению урана в Натанзе и надеется на тщательное расследование инцидента иранской стороной. Об этом пишет РИА "Новости".

Захарова также отметила, что Москву тревожит, как эта ситуация может отразиться на многосторонних усилиях по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы.

Об аварии в распределительной электросети на объекте в Натанзе стало известно 11 апреля. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Пострадавших и загрязнения окружающей среды нет, уточнили власти.

Позже в министерстве иностранных дел Ирана заявили о причастности к произошедшему Израиля. В понедельник ОАЭИ подтвердила, что на объекте в Натанзе был взрыв, а также обрушение потолка в одном из помещений.

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