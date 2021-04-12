Петербург накрыл дымовой смог от пожара в "Невской мануфактуре"

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Один спасатель погиб, ещё несколько пострадали в ходе тушения крупного пожара в Санкт-Петербурге. Горит историческое здание Невской мануфактуры. Рискуя своей жизнью, пожарные вывели из охваченного пламенем строения десятки людей. Само здание практически полностью уничтожено огнём, рухнули перекрытия и несущие конструкции.

Пожар в старинном кирпичном здании на Октябрьской набережной начался примерно в половине первого. Первое время ничто не предвещало беды. Загорелись два помещения на четвёртом и пятом этажах. Первый рапорт прибывшей бригады МЧС - возгорание на площади 35 на 50 метров. Люди, которые в это время работали внутри, сначала даже не придали этому значения. Но всего за пару часов площадь возгорания увеличилась до четырёх, а потом и до 10 тысяч квадратных метров.

В Петербурге сильный ветер и это значительно осложняло тушение пожара. По словам сотрудников МЧС, внезапный выброс пламени начался в тот момент, когда из здания начали выводить людей.

Буквально в считанные минуты полыхало уже практически все здание. Пожару присвоили самый сложный номер из возможных. К ликвидации пожара привлечено больше 100 единиц техники и более 600 человек личных составов разных служб. В тушении был задействован вертолет, который пытался сбить пламя с воздуха. Однако все усилия пожарных результатов не дали, огонь охватывал все новые и новые помещения. В здании обрушилась кровля и перекрытия.

Из полыхающего строения вывели 40 человек. Еще несколько десятков людей вывели из расположенного по соседству хостела. К сожалению, во время эвакуации пострадавших в огне погиб командир 64-й пожарной части Илья Белецкий. Ему недавно исполнился 31 год. Также с ожогами 40 и 50 процентов тела в больницу доставлены еще двое пожарных. Буквально недавно стало известно, что один из них скончался.

Город накрыл дымовой смог от пожара. На месте работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория, она осуществляет замеры воздуха в районе пожара, на данный момент предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено. Ближайшие к зданию автозаправки закрыты. На них сыпятся дымящиеся угли. Территорию поливают водой.

Этот знаменитый комплекс на правом берегу Невы был построен ещё в 19-м веке. Здесь располагалась фабрика шерстяных изделий и комбинат тонкого технического сукна. Именно в этом здании работал один из первых российских рабочих-революционеров, ткач Пётр Алексеев. В последнее время помещения мануфактуры, в основном, сдавались в аренду. По некоторым данным, пожар начался в помещениях, где производились лодки. Но пострадавших будет значительно больше.

Что стало причиной пожара, будут выяснять следователи. Но арендаторы, которые занимали помещение здесь, уже говорят о том, что мерам предосторожности здания уделяли не слишком большое внимание. В частности, были загромождены проходы, которые затрудняли проход специалистов к нужным помещениям. Кроме того, это не первый пожар в здании. Буквально в прошлом году, в апреле, было ещё одно возгорание. На данный момент здание продолжает гореть.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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