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Петербург накрыл дымовой смог от пожара в "Невской мануфактуре"

18:03
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

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Один спасатель погиб, ещё несколько пострадали в ходе тушения крупного пожара в Санкт-Петербурге. Горит историческое здание Невской мануфактуры. Рискуя своей жизнью, пожарные вывели из охваченного пламенем строения десятки людей. Само здание практически полностью уничтожено огнём, рухнули перекрытия и несущие конструкции.
СК возбудил дело по факту пожара в "Невской мануфактуре"

Пожар в старинном кирпичном здании на Октябрьской набережной начался примерно в половине первого. Первое время ничто не предвещало беды. Загорелись два помещения на четвёртом и пятом этажах. Первый рапорт прибывшей бригады МЧС - возгорание на площади 35 на 50 метров. Люди, которые в это время работали внутри, сначала даже не придали этому значения.  Но всего за пару часов площадь возгорания увеличилась до четырёх, а потом и до 10 тысяч квадратных метров.

В Петербурге сильный ветер и это значительно осложняло тушение пожара. По словам сотрудников МЧС, внезапный выброс пламени начался в тот момент, когда из здания начали выводить людей.

Буквально в считанные минуты полыхало уже практически все здание. Пожару присвоили самый сложный номер из возможных. К ликвидации пожара привлечено больше 100 единиц техники и более 600 человек личных составов разных служб. В тушении был задействован вертолет, который пытался сбить пламя с воздуха. Однако все усилия пожарных результатов не дали, огонь охватывал все новые и новые помещения. В здании обрушилась кровля и перекрытия.

Из полыхающего строения вывели 40 человек. Еще несколько десятков людей вывели из расположенного по соседству хостела. К сожалению, во время эвакуации пострадавших в огне погиб командир 64-й пожарной части Илья Белецкий. Ему недавно исполнился 31 год. Также с ожогами 40 и 50 процентов тела в больницу доставлены еще двое пожарных. Буквально недавно стало известно, что один из них скончался.

Город накрыл дымовой смог от пожара. На месте работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория, она осуществляет замеры воздуха в районе пожара, на данный момент предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено. Ближайшие к зданию автозаправки закрыты. На них сыпятся дымящиеся угли. Территорию поливают водой.

Этот знаменитый комплекс на правом берегу Невы был построен ещё в 19-м веке. Здесь располагалась фабрика шерстяных изделий и комбинат тонкого технического сукна. Именно в этом здании работал один из первых российских рабочих-революционеров, ткач Пётр Алексеев. В последнее время помещения мануфактуры, в основном, сдавались в аренду. По некоторым данным, пожар начался в помещениях, где производились лодки. Но пострадавших будет значительно больше.

Что стало причиной пожара, будут выяснять следователи. Но арендаторы, которые занимали помещение здесь, уже говорят о том, что мерам предосторожности здания уделяли не слишком большое внимание. В частности, были загромождены проходы, которые затрудняли проход специалистов к нужным помещениям. Кроме того, это не первый пожар в здании. Буквально в прошлом году, в апреле, было ещё одно возгорание. На данный момент здание продолжает гореть.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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Пожар на фабрике "Невская мануфактура"
Пожар на фабрике "Невская мануфактура"
Пожар на фабрике "Невская мануфактура"
Пожар на фабрике "Невская мануфактура"
Пожар на фабрике "Невская мануфактура"
Пожар на фабрике "Невская мануфактура"
Пожар на фабрике "Невская мануфактура"
Пожар на фабрике "Невская мануфактура"
Пожар на фабрике "Невская мануфактура"
Пожар на фабрике "Невская мануфактура"
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