Медики рассказали, как проходит вакцинация от COVID-19

Предварительная запись не требуется

Массовая прививочная кампания продолжается по всех регионах страны, добровольцы волонтерского центра в Карачаево-Черкесии начали кампанию по информированию жителей республиканской столицы о вакцинации. Кроме стационарных прививочных пунктов, во многих регионах работают мобильные бригады, которые приезжают в самые отдаленные районы.

Накануне в тюменском санатории "Градостроитель" выписали последних пациентов. Медучреждение было первым в стране обсерватором – задолго до объявления пандемии. Именно сюда в феврале прошлого года направили российских туристов из Китая - первых, кто провел две недели на изоляции. Вскоре в санатории возобновят реабилитацию пациентов после эндопротезирования суставов, онкологических и других заболеваний.

В Кемерово инфекционная больница первой в регионе принимала заразившихся ковидом. Врач Светлана Зайцева отчетливо помнит летний пик заболеваемости. Тогда она с коллегами работала в отделении вахтовым методом – по две недели не видела мужа и ребенка. Сейчас график вновь стал привычным, пациентов намного меньше. Большую роль в этом играют соблюдение санитарных правил и вакцинация.

"Я вакцинировалась одной из первых. Чувство уверенности, защищенности, что я могу спокойно идти на свою работу, идти спокойно по улице, ездить в маршрутке с любыми людьми, и не боюсь заразиться", - рассказала Светлана Зайцева.

С понедельника привиться от коронавируса в столице стало возможно во всех шести флагманских центрах "Мои документы". Выездные бригады принимают в отдельном кабинете желающих старше 18 и не имеющих противопоказаний – с 10 утра до закрытия офиса. Порядок стандартный: заполнение согласия, осмотр врачом, затем укол, и еще полчаса под наблюдением медика. А вот предварительная запись не нужна, с собой важно не забыть паспорт и полис ОМС.

"Конечно, в первую очередь, мы приглашаем наши группы риска - это возрастных пациентов старше 60 лет. Если есть какие-то хронические заболевания: легких, сердца. Вот их мы приглашаем в первую очередь привиться, потому что заболевание у них может протекать в более тяжелой форме и быть более серьезные осложнения от коронавируса", - отметила заместитель главного врача по профилактике городской поликлиники №191 Анастасия Троценко.

Зеленый свет вакцине "Спутник V" дает Индия. Экспертный комитет Центральной организации по контролю за лекарственными стандартами одобрил заявку на экстренное использование в стране российского препарата. Документ теперь должен завизировать индийский генеральный контролёр.

Ситуация с коронавирусом в стране близка к критической. Сегодня по числу заболевших Индия обогнала Бразилию и вышла на второе место в мире после США. Волна пандемии связана с массовыми религиозными праздниками. Накануне, например, в городе Харидвар почти тысячи жителей вышли на берег Ганга, чтобы принять участие в фестивале "Кумбха-Мела".

Толпы бегущих людей в понедельник можно было увидеть и в Великобритании. Так местные жители отреагировали на открытие магазинов одежды. Кроме того, право принимать посетителей после трехмесячного перерыва получили салоны красоты, фитнес-центры, пабы и зоопарки.

Егор Киселёв, Игорь Константинов, Станислав Чубин, "ТВ Центр".

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