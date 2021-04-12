Путин возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину в Саратовской области

Президент проведетв регионе онлайн-совещание

Владимир Путин в понедельник прибыл в Саратовскую область. В Энгельском районе президент посетил Парк покорителей космоса, где возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину.

Монумент находится на том самом месте, где первый в мире космонавт совершил посадку после облета Земли. Он представляет собой взлетающую ракету, а у ее подножия установлена скульптура покорителя космоса.

В Энгельсе Владимир Путин в онлайн-формате проведет совещание, посвященное развитию космической отрасли, отмечает "ТВ Центр".

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