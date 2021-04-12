В крупном ДТП в Рязани пострадали девять человек

Среди пострадавших годовалый ребенок
В понедельник на улице Каширина в Рязани столкнулись 12 автомобилей, сообщает региональное управление Министерства внутренних дел.
Инцидент произошел в 14:30. Маршрутный автобус врезался в легковой автомобиль "Фольксваген Поло", участниками ДТП по инерции стали еще несколько транспортных средств.
Девять человек, в том числе годовалый ребенок, получили травмы. Пятеро пострадавших были госпитализированы.
Сейчас на месте продолжают работать правоохранительные органы. Устанавливаются обстоятельства случившегося.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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