В крупном ДТП в Рязани пострадали девять человек

Среди пострадавших годовалый ребенок

В понедельник на улице Каширина в Рязани столкнулись 12 автомобилей, сообщает региональное управление Министерства внутренних дел.

Инцидент произошел в 14:30. Маршрутный автобус врезался в легковой автомобиль "Фольксваген Поло", участниками ДТП по инерции стали еще несколько транспортных средств.

Девять человек, в том числе годовалый ребенок, получили травмы. Пятеро пострадавших были госпитализированы.

Сейчас на месте продолжают работать правоохранительные органы. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

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