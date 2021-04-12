ЦБ оценил потери россиян от действий кибермошенников

Злоумышленники часто используют методы социальной инженерии

В 2020 году потери россиян от действий кибермошенников составили 9,777 миллиарда рублей, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Центробанка.

"Количество операций без согласия клиента увеличилось на 34% - 773,008 тыс. операций за 2020 год против 576,897 тыс. операций за 2019 год", - говорится в сообщении.

Представители регулятора также отметили, что потери физлиц за год превысили 8,7 миллиарда рублей. Значительная часть мошеннических операций, уточнили в ЦБ, происходит в результате использования социальной инженерии.

В 2020 году заметно увеличился объем краж через банкоматы, обратили внимание аналитики. Общая сумма ущерба из-за таких действий составила свыше 740,4 миллиона рублей.

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