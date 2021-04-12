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ЦБ оценил потери россиян от действий кибермошенников

16:32
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Злоумышленники часто используют методы социальной инженерии

В 2020 году потери россиян от действий кибермошенников составили 9,777 миллиарда рублей, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Центробанка.
Мошенники придумали новый способ обмана россиян

"Количество операций без согласия клиента увеличилось на 34% - 773,008 тыс. операций за 2020 год против 576,897 тыс. операций за 2019 год", - говорится в сообщении.

Представители регулятора также отметили, что потери физлиц за год превысили 8,7 миллиарда рублей. Значительная часть мошеннических операций, уточнили в ЦБ, происходит в результате использования социальной инженерии.

В 2020 году заметно увеличился объем краж через банкоматы, обратили внимание аналитики. Общая сумма ущерба из-за таких действий составила свыше 740,4 миллиона рублей.

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