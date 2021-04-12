Появилось видео ДТП с автобусом в Рязани

Пострадали девять человек

В Сети опубликовали видео дорожно-транспортного происшествия в Рязани, в результате которого пострадали девять человек.

Инцидент произошел на улице Каширина в понедельник примерно в 14:30. Маршрутный автобус на полной скорости врезался в легковой автомобиль "Фольксваген Поло".

"После чего по инерции столкнулись остальные транспортные средства", - добавили в региональном управлении МВД.

Всего участниками аварии стали 12 машин. Девять человек получили травмы, среди них оказался годовалый ребенок. Пятеро пострадавших доставлены в больницу.

Причины случившегося выясняют правоохранительные органы.

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