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Появилось видео ДТП с автобусом в Рязани

16:32
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Пострадали девять человек

В Сети опубликовали видео дорожно-транспортного происшествия в Рязани, в результате которого пострадали девять человек.
Пятнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Туле

Инцидент произошел на улице Каширина в понедельник примерно в 14:30. Маршрутный автобус на полной скорости врезался в легковой автомобиль "Фольксваген Поло".

"После чего по инерции столкнулись остальные транспортные средства", - добавили в региональном управлении МВД.

Всего участниками аварии стали 12 машин. Девять человек получили травмы, среди них оказался годовалый ребенок. Пятеро пострадавших доставлены в больницу.

Причины случившегося выясняют правоохранительные органы.

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