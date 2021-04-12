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Ректор РХТУ им Д.И. Менделеева Александр Мажуга идет на выборы в Госдуму

17:00
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Нужно исправить ошибки, допущенные в развитии образования, медицины и науки

Ректор ведущего химического университета - РХТУ им Д.И. Менделеева – Александр Мажуга заявил, что собирается принять участие в выборах в Госдуму.

Он отметил, что сейчас наука находится в приоритете у государства. Однако надо действовать, "чтобы мы снова стали лидерами".

"Мое глубокое убеждение заключается в том, что необходимы конкретные шаги: уменьшить отток ученых за границу и сделать Россию привлекательной для иностранных специалистов, повысить качество высшего образования", - заявил Александр Мажуга.

Ректор РХТУ указал на необходимость исправить ошибки, допущенные в развитии образования, медицины, а также науки. "Для этого необходимы системные решения на государственном уровне", - добавил он.

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Ректор РХТУ им Д.И. Менделеева Александр Мажуга
Ректор РХТУ им Д.И. Менделеева Александр Мажуга
Ректор РХТУ им Д.И. Менделеева Александр Мажуга
Ректор РХТУ им Д.И. Менделеева Александр Мажуга
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