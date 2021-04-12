Ректор РХТУ им Д.И. Менделеева Александр Мажуга идет на выборы в Госдуму

Нужно исправить ошибки, допущенные в развитии образования, медицины и науки
Ректор ведущего химического университета - РХТУ им Д.И. Менделеева – Александр Мажуга заявил, что собирается принять участие в выборах в Госдуму.
Он отметил, что сейчас наука находится в приоритете у государства. Однако надо действовать, "чтобы мы снова стали лидерами".
"Мое глубокое убеждение заключается в том, что необходимы конкретные шаги: уменьшить отток ученых за границу и сделать Россию привлекательной для иностранных специалистов, повысить качество высшего образования", - заявил Александр Мажуга.
Ректор РХТУ указал на необходимость исправить ошибки, допущенные в развитии образования, медицины, а также науки. "Для этого необходимы системные решения на государственном уровне", - добавил он.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram