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СК возбудил дело по факту пожара в "Невской мануфактуре"

16:50
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

В ходе тушения огня погиб пожарный

Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу сообщило о возбуждении уголовного дела после пожара в здании фабрики "Невская мануфактура".
Пожарный погиб при тушении "Невской мануфактуры"

Уточняется, что дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Инцидент произошел в понедельник. Огнем оказались охвачены четыре этажа фабрики общей площадь 10 тысяч квадратных метров, часть межкомнатных перекрытий и кровли обрушилась.

Во время тушения пострадали двое пожарных, еще один погиб. К ликвидации ЧП подключился вертолет. На расстоянии 150 метров начали устанавливать специальное оборудование для забора воды из Невы.

Основана фабрика была в 1841 году, в 1918-м ее национализировали и законсервировали. С 1992-го предприятие носит название ОАО "Невская мануфактура". Сейчас значительную часть площадей там сдают в аренду.

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