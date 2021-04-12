Италия назвала дату открытия туристического сезона

Но возобновится он только при выполнении двух условий

В Ассоциации туроператоров России сообщили о принятом итальянскими властями решении открыть страну для туристов в День Республики 2 июня.

Для приема иностранных гостей должны быть выполнены два условия, сказал министр туризма Италии Массимо Гаравалья. Во-первых, путешественники должны либо предъявить отрицательный тест на COVID-19, либо быть вакцинированы от коронавируса. Во-вторых, прививки должны получить все жители популярных туристических направлений.

Некоторые крупные туроператоры уже начали бронировать туры в Италию, уточнили в АТОР. Вместе с тем в ассоциации предупредили, что в России Италия пока не выдает туристические визы. Документы принимаются только на оформление рабочих и медицинских виз.

В настоящее время в Италии карантин для приезжающих из других стран составляет 14 дней.

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