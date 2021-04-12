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Россия может ограничить авиасообщение с Турцией в понедельник

17:06
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Это коснется в первую очередь чартерных рейсов

Радиостанция "Говорит Москва" сообщила в понедельник, что уже 12 апреля российские власти могут объявить о закрытии авиасообщения с Турцией.
В Турции озвучили промежуточные результаты испытаний "Спутника V"

Прежде о возможности применения подобных мер писала газета "Известия". Тогда уточнялось, что связано это с эпидемиологической ситуацией.

Ограничения, передают СМИ, будут действовать как минимум в течение месяца. Вместе с тем уточняется, что это будет запрет на чартерные рейсы. Кроме того, возможно введение 14-дневного карантина для прибывающих из Турции. Ожидается, что часть грузопассажирских вывозных рейсов будет сохранена.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы борьбы с COVID-19. Особое внимание было уделено планам поставок российской вакцины "Спутник V" и возможностям ее совместного производства.

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