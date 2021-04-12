Депутат МГД Бускин: создание "Большого зеленого кольца" даст новые возможности для семейного и экотуризма

Проект "Большого зеленого кольца" имеет огромный потенциал

В столице ведется разработка нового 170-километрового кольцевого туристического экомаршрута. Он охватит зеленые зоны как Москвы, так и Подмосковья, сообщил депутат Московской городской думы Игорь Бускин.

По его словам, проект даст новые возможности для семейного и экотуризма. "Проект "Большого зеленого кольца" имеет огромный потенциал: это и возможность оздоровительного туризма, велопрогулок, коротких походов на небольшие расстояния", - отметил парламентарий, добавив, что такой отдых обойдется дешевле дорогостоящих поездок по раскрученным направлениям.

Игорь Бускин считает, что экомаршрут может послужить толчком для возрождения массового походного туризма. "Выезд на природу с семьей, детьми, друзьями, коллегами был повсеместным явлением, природа московского региона к этому располагает в любой сезон", - приводит АГН "Москва" слова депутата.

Он отметил, что формат коротких путешествий сейчас крайне востребован у жителей столичного региона.

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