Глава ВОЗ заявил о росте заражений коронавирусом в мире

Также фиксируется рост смертности

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что в январе и феврале число новых случаев COVID-19 в мире снижалось.

"Теперь мы седьмую неделю подряд видим рост числа случаев и четвертую неделю подряд - рост смертности", - добавил глава ВОЗ (цитата по ТАСС).

В России за минувшие сутки выявили 8320 случаев заражения. За весь период пандемии в стране переболели 4649710 человек. Скончались 103263 пациента.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что скоро в России появится четвертая вакцина от коронавируса. Ее разрабатывают в НИИ гриппа имени Смородинцева.

Сейчас в стране зарегистрированы три препарата - "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Массовая вакцинация продолжается с 18 января.

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