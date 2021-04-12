Во Владикавказе задержали захватившего заложников мужчину

Ранее он уже был судим

Управление Министерства внутренних дел по Северной Осетии сообщило о захвате заложников в одном из магазинов на улице Куйбышева во Владикавказе.

Преступник удерживал в помещении 11 человек, среди них было двое несовершеннолетних. Сотрудникам правоохранительных органов удалось обезвредить подозреваемого. Он задержан, пострадавших в результате случившегося нет.

Злоумышленник - местный житель 1967 года рождения. Он ранее был судим по статье о незаконном хранении и распространении наркотиков.

Полиция ведет проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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