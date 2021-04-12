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Матвиенко отметила сокращение числа региональных банков

18:01
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Существует угроза монополизации системы в целом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе выступления на встрече с представителями региональных кредитных организаций заявила, что банковская система должна стать одним из драйверов восстановления экономики, передает РИА "Новости".

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Вместе с тем председатель верхней палаты парламента отметила, что сейчас в стране наблюдается сокращение количества региональных банков. По словам Матвиенко, на пять крупных банков приходится две трети совокупных активов.

В этом, подчеркнула спикер со ссылкой на данные экспертов, есть угроза монополизации системы в целом.

Как заметила Матвиенко, региональным банкам трудно конкурировать с крупными кредитными учреждениями. Это касается в том числе внедрения цифровых технологий.

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