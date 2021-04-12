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В фитнес-клубе на северо-западе Москвы застрелили мужчину

18:24
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

СМИ пишут, что убит был криминальный авторитет

Московское управление Следственного комитета сообщило об убийстве в фитнес-клубе на Авиационной улице.
В Подмосковье полицейский застрелил напавшего на него с лопатой рабочего

Неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину из огнестрельного оружия. Пострадавший скончался на месте, преступник скрылся. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

Источники "Интерфакса" и 47news сообщили, что убит был вор в законе Али Гейдаров, в криминальных кругах известный как Альберт Рыжий.

В 2016 году он получил семь лет по обвинению в ограблении, вышел условно-досрочно в июне 2020-го.

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