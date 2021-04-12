Путин: Россия должна поддержать статус одной из ведущих космических держав

Необходимо использовать преимущества для укрепления обороноспособности страны

В День космонавтики президент России Владимир Путин посетил город Энгельс в Саратовской области, где возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину и провел совещание о развитии космической отрасли, передает ТАСС.

В ходе совещания глава государства заявил, что Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав. В связи с этим президент поручил правительству подготовить меры по достижению приоритетов в космической отрасли.

Как подчеркнул российский лидер, необходимо использовать преимущества в этой сфере для укрепления обороноспособности страны. Вместе с тем Путин отметил, что приоритеты могут быть уточнены в силу динамики ситуации в России и мире.

"Мы будем и дальше развивать международные программы, готовы участвовать в совместной работе с нашими партнерами в космосе", - отметил президент.

Он предложил обсудить на совещании все имеющиеся предложения касательно космических инициатив.

"Мы будем всегда гордиться, что именно наша страна проложила дорогу во вселенную, а первопроходцем на этом великом пути стал наш соотечественник", - сказал глава государства.

Также Путин поздравил ветеранов и работников ракетно-космической отрасли с 60-летием первого полета человека в космос.

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