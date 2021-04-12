Россия приостановила авиасообщение с Турцией

Мера будет действовать в течение полутора месяцев

Авиасообщение между Россией и Турцией приостановлено с 15 апреля по 1 июня. Речь идет как о регулярных, так и о чартерных рейсах, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, регулярное авиасообщение между странами будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе (Москва - Стамбул и Стамбул - Москва).

"Оперативный штаб на постоянной основе осуществляет мониторинг за распространением инфекции в странах, с которыми открыто авиационное сообщение", - сказала Голикова.

Решение принято из-за роста количества заболевших COVID-19 в Турции. По данным источника РИА Новости, там сейчас отдыхают 25-30 тысяч россиян. Голикова отметила, что находящиеся в Турции граждане нашей страны смогут продолжить отдых или вернуться чартерами.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией. Особое внимание лидеры уделили планам поставок вакцины "Спутник V", а также возможностям ее совместного производства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram