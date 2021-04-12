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К тушению пожара на "Невской мануфактуре" подключилось Минобороны

18:47
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Обрушилась кровля на площади 10 тысяч квадратных метров

К оказанию помощи в ликвидации пожара на фабрике "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге приступило Министерство обороны, передает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
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"В соответствии с решением министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении пожара на территории фабрики "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге выделены два вертолета Ми-8 армейской авиации Западного военного округа", - сказано в сообщении.

Там уточняется, что на место ЧП вылетели экипажи вертолетов Ми-8 с водосливным устройством ВСУ-5.

Инцидент произошел в понедельник. Огнем оказались охвачены четыре этажа фабрики, обрушилась кровля на площади 10 тысяч квадратных метров.

Один пожарный погиб в ходе ликвидации ЧП, еще двое пострадали. На расстоянии 150 метров установили специальное оборудование для забора воды из Невы. Следственный комитет возбудил уголовное дело. СМИ пишут, что огонь перекинулся на крышу соседнего жилого дома.

Фабрика была основана в 1841 году, в 1918-м ее национализировали и законсервировали. С 1992 года она носит название ОАО "Невская мануфактура". Значительную часть площадей здания сдают в аренду.

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