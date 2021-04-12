Первый замглавы ФСИН освобожден от должности

Указ подписал Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя главы ФСИН генерал-лейтенанта Анатолия Рудого.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня подписания.

Рудый был назначен на должность в марте 2014 года.

Он родился в 1967 году в подмосковной Балашихе, окончил Горьковское высшее зенитное ракетное командное училище противовоздушной обороны, в 2003-м - Российскую академию государственной службы при президенте.

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