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Первый замглавы ФСИН освобожден от должности

18:56
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Указ подписал Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя главы ФСИН генерал-лейтенанта Анатолия Рудого.
Путин подписал указ об отставке губернатора Ульяновской области

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня подписания.

Рудый был назначен на должность в марте 2014 года.

Он родился в 1967 году в подмосковной Балашихе, окончил Горьковское высшее зенитное ракетное командное училище противовоздушной обороны, в 2003-м - Российскую академию государственной службы при президенте.

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