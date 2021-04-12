Захарова ответила на слова Зеленского о полете Гагарина

В Киеве считают, что полет был бы невозможен без вклада Украины

В День космонавтики президент Украины Владимир Зеленский написал у себя в Twitter, что полет Юрия Гагарина в космос был бы невозможен без Украины, так как именно украинские конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы.

На эти слова у себя в Facebook отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Россия никогда не делила славу космических побед. Спутники, ракеты и улыбка Гагарина - это все было общее и принадлежало всем 15 республикам Союза Советских Социалистических Республик", - написала спикер внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что современным украинским конструкторам ничего не мешает покорять космические просторы - правда, лишь в мечтах.

12 апреля в России отмечается День космонавтики. Дата установлена в честь первого в мире полета человека в космос. Его 60 лет назад на корабле "Восток" совершил Юрий Гагарин.

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