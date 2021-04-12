Путин посетил место приземления Гагарина

Президент осмотрел Парк покорителей космоса

Россия должна сохранить в 21-м веке статус одной из ведущих космических держав. В понедельник об этом заявил Владимир Путин на совещании по развитию отрасли - его президент провел в Энгельсе в режиме видеоконференции. Глава государства подчеркнул: важно практическое использование результатов космической деятельности - прежде всего, в экономике и социальной сфере. Перед совещанием Владимир Путин посетил Парк покорителей космоса, где возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину.

Гигантская стела с взмывающим ввысь космическим кораблем. И могучий исполин - Юрий Гагарин. Одной рукой он крепко сжимает шлем от скафандра. Другой - приветствует как будто именно президентский вертолет. Это то самое место, где ровно 60 лет назад первый в мире космонавт совершил посадку после облета Земли. Теперь здесь Парк покорителей космоса. Тем, кто отважно покоряет его сегодня, поздравления от Владимира Путина.

По широкой дорожке в форме орбиты-эллипса - на ее плитах высечены переговоры Гагарина с Землей - Владимир Путин, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова - следуют к монументу, чтобы возложить цветы, сообщает "ТВ Центр".

Рядом - мраморная мемориальная стена, здесь высечены основные события космической эры. И Кедровая аллея - название не случайное - в честь позывного первого космонавта. Теперь здесь будет расти дерево, посаженное президентом. Особое внимание Путина - музейному комплексу. Главе государства показывают парадную форму космонавтов - в такой же ходил Гагарин. И автобус, на котором первых покорителей космоса доставили на стартовую площадку.

Чуть позже, уже на совещании о развитии космической отрасли в России, Путин отмечает: именно наша страна тогда, 12 апреля 1961 года, навсегда изменила мир. Началась новая эпоха - эра освоения космического пространства.

"Наш долг – не только беречь память о поколении покорителей космоса, чтить мужество и смелость космонавтов, которые, невзирая на риск, шли в неизведанное, тех, кто создавал уникальные космические системы, технику, готовил экипажи к работе на орбите, не только помнить всех, кто своим трудом и талантом закладывал и укреплял космический потенциал. Наш долг и в том, чтобы и сегодня стремиться к тому, чтобы работа в ракетно-космической отрасли соответствовала той высоте, которую задали для нас первопроходцы космоса", - заявил Путин.

Думая о будущем, нужно, прежде всего, давать дорогу молодым, продолжает президент. Хотя уже и сейчас в ракетно-космической отрасли трудятся свыше 50 тысяч человек в возрасте до 35 лет. Следует и дальше открывать им широкие возможности для карьерного роста, повышения квалификации и улучшения быта. Не откладывая эти задачи в долгий ящик, Путин на совещании поддерживает идею об увеличении денежного содержания отряда космонавтов.

"Для нелетавших еще наших космонавтов, для наших молодых ребят, которые только-только пришли в набор, увеличение на 70 процентов, а для тех, кто уже летчики и космонавты, и испытатели - на 50 процентов. То есть это увеличит и другие выплаты, поскольку мы говорим сейчас о базовой ставке. Так что ждем выхода этого поручения, уже подписанного президентом", - заявил Дмитрий Рогозин.

В новом 21 веке, уверен Путин, Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав. При этом Москва всегда готова к сотрудничеству.

"Отмечу, что за последние два с половиной года проведено более 50 успешных пусков российских ракет-носителей. Буквально на днях, 9 апреля, с Байконура стартовал корабль "Союз МС-18" имени Юрия Гагарина с международным экипажем. Мы будем и дальше развивать международные программы, готовы участвовать в совместной работе с нашими партнёрами в космосе", - отметил Путин.

Для развития важнейшую роль играет утвержденные в прошлом году Основы государственной политики в области космической деятельности. Теперь правительству, говорит Путин, следует подготовить и утвердить документ, в котором будут отражены конкретные меры и шаги по достижению целей.

"Акцент должен быть сделан на практическом использовании результатов космической деятельности в экономике и социальной сфере России, прежде всего, в области телекоммуникаций, транспорта, промышленности, образования, здравоохранения. Добавлю, что космическая отрасль имеет особое значение для цифровой трансформации всей нашей жизни", - заявил Путин.

Документ, подчеркивает Путин, должен носить комплексный и долгосрочный характер, отражать видение и перспективы развития отечественной космической отрасли не менее, чем на десять лет вперед. При этом срок исполнения задач, учитывая то, насколько динамично сегодня меняется мир, возможно, стоит и скорректировать.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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