Стали известны подробности инцидента на ядерном объекте в Иране

В Иране считают, что это диверсия

Правительство Ирана направило письмо в МАГАТЭ с призывом осудить диверсию на ядерном объекте в Натанзе. Глава иранского атомного агентства назвал произошедшее "ядерным терроризмом". В том, что это не авария, а именно диверсия, в Тегеране уверены. И винят во всём израильские спецслужбы.

Завод в Натанзе - ключевой объект ядерной программы Ирана. Именно здесь в воскресенье произошел сбой в работе электросети. Власти Исламской республики поначалу ограничились заявлением о том, что утечки опасных веществ не было и никто не пострадал, ущерба окружающей среде не нанесено. Чуть позже атомное агентство Ирана сообщило, что в результате небольшого взрыва в одном из диспетчерских помещений обрушился потолок. А последовавшие обвинения в очередной раз накалили политическую обстановку и ситуацию вокруг ядерной сделки.

"Множество источников подтверждают, что за этим стоял сионистский режим. Элите и народу Ирана нужно быть внимательными, чтобы не попасть в хитрую ловушку, созданную израильскими властями. Если цель атаки состояла в том, чтобы помешать отмене несправедливых санкций в отношении Тегерана, то мы не позволим ее достигнуть. Иран отомстит Израилю тогда, когда посчитает это необходимым", - заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Глава агентства атомной энергии Ирана и вовсе назвал произошедшее на заводе террористическим актом. Американская New York Times со ссылкой на свои источники также написала: аварию в Натанзе организовал израильский Моссад. В Госдепе отказались комментировать эту информацию. Washington Post процитировала представителя американской администрации высокого ранга, пожелавшего остаться анонимным: США не имеют отношения к аварии. Официальный Тель-Авив своего настроя по отношению к Тегерану и не скрывает, пытаясь заручиться поддержкой заокеанских союзников. Вот это заявление Биньямин Нетаньяху сделал на встрече с главой Пентагона.

"На Ближнем Востоке нет более серьезной угрозы, чем Иран. Иран не отказался от своего стремления обладать ядерным оружием и не прекратил призывать к уничтожению Израиля. Я как премьер-министр Израиля никогда не позволю Ирану заполучить ядерные средства для проведения геноцида против Израиля. Израиль продолжит защищать себя", - отметил он.

Авария на заводе произошла аккурат на фоне попыток США и Ирана вернуться к ядерной сделке 2015 года, из которой американцы вышли в одностороннем порядке еще при Дональде Трампе. В конце прошлой недели Тегеран объявил о вводе в строй новых усовершенствованных центрифуг по обогащению урана.

В Иране заявляют: ответом Израилю будет еще больший прогресс в ядерной сфере. Выведенные из строя центрифуги будут заменены новыми. А после диверсии республика нарастит производственные мощности на ядерном объекте в Натанзе на 50 процентов.

В российском МИДе выразили надежду, что инцидент не повлияет на переговоры по ядерной сделке: "Если подтвердится, что за этим происшествием стоят чьи-то злонамеренные действия, то такой умысел заслуживает решительного осуждения. Тревожит и то, как эта ситуация отразится на многосторонних усилиях по восстановлению полнокровного осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. Надеемся, что произошедшее не станет "подарком" разномастным противникам СВПД и не подорвёт набирающие ход консультации на "венской площадке" по реанимированию этих договорённостей".

На этой неделе в Австрии должны продолжится переговоры по иранской ядерной программе. В понедельник стало известно о том, что ЕС расширил санкции против Тегерана. Повод - нарушение прав человека в исламской республике - к обогащению урана отношения не имеет. Однако позитива диалогу это явно не добавит.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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