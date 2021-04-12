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Определилось место финала Кубка России по футболу

19:42
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Матч пройдет в мае

Российский футбольный союз определился с местом проведения финального матча Кубка России по футболу - он пройдет на стадионе "Нижний Новгород" 12 мая.
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Решение было принято на бюро исполкома РФС 12 апреля, уточнили в союзе.

Сейчас соревнования находятся на стадии полуфиналов. Между собой готовятся сыграть московские "Локомотив" и ЦСКА, а также грозненский "Ахмат" и самарские "Крылья Советов".

В прошлом сезоне трофей завоевал петербургский "Зенит". Рекордсменом по количеству титулов (8) является "Локомотив".

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