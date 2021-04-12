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Россия временно прекращает полеты в Танзанию

19:33
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Там резко ухудшилась ситуация с COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия временно приостанавливает авиасообщение с Танзанией, передает РИА "Новости".
Глава ВОЗ заявил о росте заражений коронавирусом в мире

Это касается как регулярных, так и чартерных рейсов. Связаны ограничения с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в африканской стране. Действовать меры будут с 15 апреля по 1 июня.

Ранее в понедельник стало известно, что российские власти на тех же условиях приостанавливают авиасообщение с Турцией. Решение было принято оперативным штабом по борьбе с COVID-19.

Прежде об ухудшении ситуации с коронавирусом в Турции говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отмечала, что оттуда в Россию прибыли зараженные новыми штаммами инфекции люди.

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