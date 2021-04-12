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Путин предложил увеличить зарплату космонавтам

20:28
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Изменения должны отражаться и на надбавках

В ходе совещания по развитию космической отрасли, состоявшегося в День космонавтики 12 апреля, президент России Владимир Путин предложил увеличить оклад работникам сферы.

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"Предлагаю на 50% увеличить должностной оклад тех, кто слетал в космос, кто занимает позиции заметные в отряде космонавтов", - приводит слова главы государства РИА "Новости".

Президент также отметил, что для тех, кто еще не летал и готовится стать космонавтом, оклад должен быть увеличен на 70%, при этом подобные изменения должны отражаться и на надбавках.

"Надеюсь, что общий объем доходов будет для наших космонавтов заметен", - подчеркнул российский лидер.

Ранее во время того же совещания Путин заявил, что Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав. Необходимо, по словам президента, использовать преимущества в этой сфере для укрепления обороноспособности страны. Путин также поздравил ветеранов и работников ракетно-космической отрасли с 60-летием первого полета человека в космос.

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