ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роспотребнадзор: ситуация с коронавирусом в мире не стабилизировалась

20:43
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Пандемия все еще не побеждена

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила на брифинге в Доме правительства, в ходе которого оценила ситуацию с распространением по миру коронавирусной инфекции.
Россия ограничивает авиасообщение с Турцией. Что важно знать

"Рост наблюдается во многих странах Европейского Союза. Также на Африканском континенте, на американских континентах и в Азии, то есть стабилизации в мире пока не наблюдаем", - приводит слова руководителя ведомства ТАСС.

С момента открытия в России международного авиасообщения, продолжила Попова, у 25 тысяч из 3 миллионов сдавших ПЦР-тест российских туристов был выявлен коронавирус. Эти цифры в Роспотребнадзоре считают достаточно высокими.

Из тех государств, с которыми Россия открыла авиасообщение, ситуация с коронавирусом ухудшилась в последнее время в 21, заключила Попова.

Ранее стало известно, что Россия ограничивает авиасообщение с Турцией из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, которая там сложилась. Будут сохранены два рейса в неделю, остальное чартерное и регулярное сообщение прекращается с 15 апреля по 1 июня.

Прежде в понедельник генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что в январе и феврале число новых случаев COVID-19 в мире снижалось, но сейчас седьмую неделю подряд наблюдается рост показателей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия кронавируса
Эпидемия кронавируса
Эпидемия кронавируса
Эпидемия кронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.