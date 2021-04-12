Роспотребнадзор: ситуация с коронавирусом в мире не стабилизировалась

Пандемия все еще не побеждена

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила на брифинге в Доме правительства, в ходе которого оценила ситуацию с распространением по миру коронавирусной инфекции.

"Рост наблюдается во многих странах Европейского Союза. Также на Африканском континенте, на американских континентах и в Азии, то есть стабилизации в мире пока не наблюдаем", - приводит слова руководителя ведомства ТАСС.

С момента открытия в России международного авиасообщения, продолжила Попова, у 25 тысяч из 3 миллионов сдавших ПЦР-тест российских туристов был выявлен коронавирус. Эти цифры в Роспотребнадзоре считают достаточно высокими.

Из тех государств, с которыми Россия открыла авиасообщение, ситуация с коронавирусом ухудшилась в последнее время в 21, заключила Попова.

Ранее стало известно, что Россия ограничивает авиасообщение с Турцией из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, которая там сложилась. Будут сохранены два рейса в неделю, остальное чартерное и регулярное сообщение прекращается с 15 апреля по 1 июня.

Прежде в понедельник генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что в январе и феврале число новых случаев COVID-19 в мире снижалось, но сейчас седьмую неделю подряд наблюдается рост показателей.

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