ХСС поддержал Маркуса Зёдера в качестве кандидата в канцлеры ФРГ

Рейтинги Зёдера растут

Германская партия Христианско-Социальный союз в понедельник поддержала своего председателя Маркуса Зёдера в качестве кандидата в канцлеры от единого консервативного блока ХДС/ХСС.

Своего кандидата на пост канцлера ранее предложил и союзник по коалиции Христианско-Демократический союз. Им стал лидер партии Армин Лашет, передает "ТВ Центр".

Напомним, действующий канцлер Ангела Меркель неоднократно заявляла, что ее нынешний срок на посту будет последним. Теперь переговоры между обеими партиями продолжатся. До конца мая в коалиции должны определиться, кто же возглавит их общий список на выборах в Бундестаг, которые пройдут 26 сентября.

При этом немецкий журнал Der Spiegel сообщает, что рейтинги Зёдера в последнее время идут вверх, и не только в его партии - ХСС, но и среди членов ХДС. А согласно опросу, проведенному телекомпанией ARD, Зёдера видят канцлером больше половины всех немцев, в то время как Лашета - всего 19 процентов.

Примечательно, что оба политика неоднократно говорили о важности сотрудничества с Россией, а также выступают за продолжение строительства "Северного потока - 2".

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